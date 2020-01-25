«الشورى» يوجه بخفض أسعار تذاكر الطيران

علي القحطاني(صدى):

طرحت لجنة النقل وتقنية المعلومات بمجلس الشورى رؤيتها لدفع شركات الطيران لتقديم خصومات على أسعار تذاكر الرحلات لبعض فئات المجتمع مثل الأشخاص من ذوى الإعاقة وكبار السن.

وأوضحت أن شركات الطيران، مثل ” الخطوط السعودية ” و ” ناس ” ، تقدم خصومات على أسعار التذاكر للطلاب والأشخاص من ذوى الإعاقة وكبار السن، بينما لا تقم الشركات الأخرى بذلك لارتباط الخصومات بمدى توافر القدرة المالية للشركة على تطبيقها من عدمه.

وأوصت اللجنة بضرورة تقديم حوافز تشجع شركات الطيران الأخرى على خفض أسعار تذاكرها لبعض فئات المجتمع، وإقرار سياسات تدعم الاستثمار في قطاع الطيران بالمملكة.

يذكر أن تلك التوصيات جاءت فى الدراسة التي أجرتها لجنة النقل وتقنية المعلومات بمجلس الشورى للتقرير السنوي لهيئة الطيران المدني للعام المالي 39ـ1440، والتى تنتظر موافقة مجلس الشورى واعتمادها.