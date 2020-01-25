بالأسماء.. تعرف على قوائم إرهابيين مطلوبين أمنيا

علي القحطاني(صدى):

نجحت الأجهزة الأمنية في ضرب أوكار الإرهاب والقضاء على جذورها في كافة المناطق وضبط عشرات المطلوبين وتقديمهم للعدالة.

وبدأت الأجهزة الأمنية في عام 2003 في إطلاق قوائم المطلوبين، ووصلت القوائم حتى عام 2017، إحدى عشرة قائمة ضمت 278 مطلوبا تورطوا في عمليات إرهابية.

وصدرت آخر قوائم الإرهاب الأسبوع الماضي، بإعلان وزارة الداخلية قائمة جديدة تضم 16 مطلوبا أمنيا، تورطوا في حادثتي تفجير مسجد القديح، ومحاولة تفجير مسجد العنود.

مطلوبون:

إبراهيم حسن طالع عسيري

إبراهيم سليمان حمد الحبلين

إبراهيم سليمان محمد الربيش

إبراهيم محمد عبدالله المضيان

أحمد إبراهيم محمد التويجري

أحمد صالح علي الشيحة

أحمد عبدالله صالح الخزمري الزهراني

أحمد علي بركات الشدوي الزهراني

أحمد علي عطاالله الفرهود

أسامة حمود غرمان الشهري (أعلنت أمريكا مقتله في غارة بباكستان)

باسل عايض علي الجربوعي القحطاني

بداح مقحص بداح الكودري القحطانيبدر سعود عويد العوفي الحربي

بهيج عبدالعزيز عبدالله البهيجي

تركي مشعوي زائد آل جبلي عسيري (استعيد من غوانتامو وأطلق سراحه فعاد للإرهاب وأعلن عن مقتله في اليمن)

ثامر محمد غرم العُمري

حسن إبراهيم حمد الشعبان

حسن عايض بداح آل سعد القحطاني

حمد حسين ناصر الحسين

خالد إبراهيم أحمد السنبل العسيري

خالد سليم عويد اللهيبي الحربي

خالد صالح علي السامطي

خالد غلاب فارع الروقي العتيبي

ريان محمد حميدي الزايدي

صالح سليمان حمد الحبلين

صالح نائف عيد المخلفي

طليحان مطلق طليحان المعبلي المطيري

عبدالإله مصطفى محمد الجبيري الشهري

عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن الشتوي الدوسريعبدالله سالم دحيم القحطاني

عبدالله عبدالرحمن عبدالله المرشد

عبدالله عبدالكريم إبراهيم السلوم

عبدالله عثمان عبدالرحمن الدبيخي

عبدالله فراج محمد حمود الجوير

عبدالله محمد عبدالله العايد

عبدالله ناصر سليمان الرياعي

عبدالمحسن عبدالله إبراهيم الشارخ

عبيد عبدالرحمن عبدالله العتيبي

عبيد مبارك عبيد القفيل

عتيق فرج ساطي الحسناني

عثمان أحمد عثمان آل عميرة الغامدي

عثمان سليمان دخيل السويد

عزام عبدالله رزيق المولد الصبحي

علي سعود عمير ذوي منصور الشنبري

علي عبدالعزيز علي العمر

فايز غنيم حميد الحجري الحربي

فهد صالح سليمان الجطيلي

فهد محمد سعد العجلان

فهد محمد علي الجعيثن

فيصل جاسم محمد العمري الخالدي

محمد سعد سعيد آل صيام العمري

محمد عبدالرحمن سليمان الراشد

محمد عبدالله حسن أبو الخير

محمد علي محمد المطلق

محمد هلال ثواب المقاطي العتيبي

مرتضى علي سعيد مقرم (استعيد من غوانتامو وعاد للإرهاب هاربا لليمن)

مشعل محمد رشيد الشدوخي (تورط في اختطاف نائب القنصل السعودي بعدن، تم استعادته من غوانتاموا فعاد للإرهاب)

معجب عطية عبدالكريم الفهمي الزهراني

مقعد قاعد مقعد المقاطي

ناصر عبدالكريم عبدالله الوحيشي (أعلنت أمريكا عن قتله في مدينة المكلا)

نايف محمد سعيد الكودري القحطاني (أعلنت اليمن عن هلاكه إثر غارة جوية في أبين)

وليد عبدالله إبراهيم بن برغش (أعلنت تركيا القبض عليه في مدينة أضنة)

وليد علي مشافي آل مشافي عسيري (أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن مقتله)

يوسف محمد جميل التكروني

موقوفون

أحمد قطيم محمد الدعدي الهذلي

أسامة علي عبدالله دمجان

صالح عبدالله صالح القرعاوي

عادل فليح سالم الجعفري العنزي

عبدالله عبدالرحمن محمد البهيمة الحربي

عدنان محمد علي الصائغ

فهد رقاد سمير القعيقعي الرويلي

فوزان عويز عتيق الزحيمي السلمي

مطلق سراح:

بدر محمد ناصر الكناني الشهري

فواز الحميدي هاجد الحبردي العتيبي

هالكون:

رائد عبدالله سالم الظاهري الحربي

سعيد علي جابر آل خثيم الشهري

سلطان راضي سميليل الدلبحي العتيبي

عبدالله حسن طالع عسيري

عقيل عميش عقيل العقيلي المطيري

قاسم محمد مهدي الريمي

ماجد محمد عبدالله الماجد

يوسف محمد مبارك الجبيري الشهري

متوفى:

حسين محمد عبده (توفي في بريطانيا)

قائمة الـ 85 أعلن مطلع 2009

(مطلوب):

حمد فهد عبدالله الأسلمي الشمري

هالكون:

عبد العزيز المقرن

عبدالرحمن بن محمد جبران اليازجي

راكان محسن محمد الصيخان

يوسف العييري

احمد ناصر عبدالله الدخيل

فيصل عبدالرحمن عبدالله الدخيل

سلطان جبران سلطان القحطاني

خالد الحاج (يمني)

فجروا انفسهم:

تركي الدندني

خالد محمد مسلم الجهني

صالح العوفي

محمد عثمان عبدالله الوليدي الشهري

جبران علي أحمد حكمي خبراني

عبدالرحمن منصور ناظم جباره العبوسي

هاني سعيد عبدالكريم الغامدي

الموقوفون:

علي عبدالرحمن الفقعسي

عثمان هادي آل مقبول العمري

بندر عبدالرحمن سالم بني خثيم الغامدي

قائمة الـ19

عام 2003

قائمة (36)

عام 2005

المطلوبون:

نور محمد إدريس موسى الجنسية (تشادي)

مانور حمد يوسف (تشادي)

عثمان محمد حسن كورني (تشادي)

محسن فاضل عايد الفضلي (كويتي)

فهد محمد صالح رزق الله المحياني

مرزوق فيصل مرزوق العتيبي

عادل عبداللطيف إبراهيم الصنيع

محمد عبدالرحمن محمد الظيط

سلطان صنيتان محمد الظيط

صالح سعيد عبدالرحمن آل بطيح الغامدي

خالد محمد عباس الحربي

محمد عثمان مفرح بني بشير الزهراني

علي ماطر إبراهيم العصيمي

فارس عبدالله سالم الظاهري الحربي

زيد حسن محمد حميد (يمني) الجنسية

هالكون:

إبراهيم عبدالله إبراهيم المطير

زيد سعد زيد السماري

سلطان صالح هوصان الحاسري

صالح منصور محسن الفريدي الحربي

عبدالرحمن صالح عبدالرحمن المتعب

عبدالله عبدالعزيز إبراهيم التويجري

عبدالله محيا شلاش الشمري

فهد فراج محمد الجوير

ماجد حامد عبدالله الحاسري

محمد عبدالرحمن محمد السويلمي

محمد صالح محمد الغيث

نايف فرحان جلال الجحيشي الشمري

وليد مطلق سالم الردادي

يونس محمد إبراهيم الحياري الجنسية مغربيسعد محمد مبارك الجبيري الشهري

موقوفون:

محمد صالح سليمان الرشودي

محمد سعيد محمد آل صيام العمري

عبدالله محمد صالح الرميان

عدنان عبدالله فارس العمري الشريف

فايز إبراهيم عمر أيوب

مطلق السراح:

عبدالله ولد محمد سيد (موريتاني)

قائمة الـ 47 مطلع 2011

مطلوبون :

ياسر دخيل نافع الوهبي الحربي

وليد حمييد حميد الولدي

وليد جربوع عيد الجليدي الحربيهاشم محمد إبراهيم الهندي

معجب محمد جمل شري القحطانيمران فرحان غازي الشيباني العتيبي عبدالله محمد فهم المقاطي

عبدالمجيد فارس مرزوق المقاطي العتيبيعبدالله علي عبدالعزيز السويد عبدالله عبدالهادي مهدي الكشي الجهني عبدالله سليمان صالح الضباح

عبدالله حميد حمد الجدعاني

محمد سليم سعيد بريكان

متعب حمد محمد الجريوي

خالد علي عبدالرحمن الجبيلي القحطاني فهد عويض معتق المعبدي

عادل صالح أحمد القميشي

عادل راضي صقر الوهبي الحربيأحمد محمد عبدالعزيز السويد

عبدالرحمن عبدالعزيز راشد الفراجحمزة محمد حسن عريشي

فواز عايض جمان المسعودي العتيبيصالح عبدالعزيز حمد اللهيب

أحمد عبدالعزيز جاسر الجاسر

عبدالعزيز محمد أحمد اسلمي العسيريحسين صالح ظافر آل بحريتركي هادي سعد العاطفي القحطانيبندر مسحل شعيان الشيباني العتيبيبسام إبراهيم يحيى السليماني

باسم سالم عناد السبيله

انس علي عبدالعزيز النشوان

محمد مفرح محمد العدواني الزهرانيمحمد فرحان سلمان المالكي

فواز عويض معتق المعبدي

فيصل معتاد مقبل المريخان الحربيعبدالمجيد فيصل محمد الجبيري الشهري

عبدالرحمن فياض محمد الرويس العتيبي

عبدالرحمن محمد ظافر الدبيسي الجهني سليمان أحمد طريخم الحمدان

سعد قاعد مقعد المقاطي

زعام سعيد فرحان الشيباني العتيبي

موقوفون:

عبدالسلام عبدالعزيز راشد الفراج باسم محمد حامد الفزي الجهني خالد هذال عبدالله العاطفي القحطاني متعب سعيد محمد العمري

هالك:

تركي سعد محمد قليص

مطلق السراح:

عمرو سليمان علي العلي

قائمة الـ 16

يونيو 2015

مطلوبون :

أحمد سالم أحمد الحليف الغامدي

بسام منصور حمد اليحيى

حسن فرج محمد القرقاح القحطاني

حسن حميد حسن الويباري الشمري

سعيد فلاح عايض آل رشيد

عبدالرحمن محمد علي البكري الشهري

عبدالرحيم عبدالله عمر المطلق

عبدالهادي معيض عبدالهادي المسردي القحطاني

فيصل محمد سعيد الحميد الزهراني

محسن محمد محسن العصيمي العتيبي

محمد عوض سعيد الفهمي الزهراني

هشام فهد محمد الخضير

موقوفون :

إبراهيم يوسف إبراهيم الوزان

سلطان عبدالعزيز علي الحسيني الشهري

سويلم الهادي سويلم القعيقعي الرويلي

هالك:

محمد سليمان رحيان الصقري العنزي

قائمة الـ 2 أغسطس 2012

قائمة الـ 9 يناير 2016

صالح محمد عبدالرحمن السحيباني (موقوف)

علي ناثر عبدالله آل عرار عسيري (مطلوب)

مطلوبون :

عبدالله زايد عبدالرحمن البكري الشهري

ماجد زايد عبدالرحمن البكري الشهري

هالكون:

سعيد عايض سعيد آل دعير الشهراني

طايع سالم يسلم الصيعري

عبدالعزيز أحمد محمد البكري الشهري

مبارك عبدالله فهاد الودعاني الدوسري

محمد سليمان رحيان الصقري العنزي

مطيع سالم يسلم الصيعري (قتل على أيدي عناصر التنظيم)

موقوف:

عقاب معجب قزعان العتيبي

قائمة الـ 6

في 2016

جميعهم هلكوا

وائل مسلم نايل الرشيدي

معتز مسلم نايل الرشيدي

نايل مسلم نايل الرشيدي

زاهر سالم نايل الرشيدي

سامي سالم نايل الرشيدي

إبراهيم خليف عتقاء الرشيدي

قائمة الـ 23

يناير 2012

موقوفون:

أحمد شرف حسن السادة

علي محمد مهدي خلفان

محمد عيسى صالح آل لباد

بشير جعفر حسن المطلق

حسن جعفر حسن المطلق

حسين علي عبد الله البراكي

رضوان جعفر محمد آل رضوان

رمزي محمد عبدالله آل جمال

شاه علي عيسى آل شوكان

موسى جعفر محمد المبيوق

عباس علي محمد المزرع

محمد كاظم جعفر الشاخوري

محمد صالح عبدالله الزنادي

علي حسن أحمد آل زايد

مطلوب:

فاضل حسن عبدالله الصفواني

هالكون:

خالد عبدالكريم حسن اللباد

سلمان علي سلمان آل فرج

محمد حسن أحمد آل زايد

مرسي علي إبراهيم آل ربح

محمد علي عبدالرحيم الفرج

حسين حسن آل ربيع (نفذ به حكم الشرع بالقتل تعزيرا)

عبدالله سلمان صالح آل اسريح (نفذ به حكم الشرع بالقتل تعزيرا)

منتظر علي صالح السبيتي (نفذ به حكم الشرع بالقتل تعزيرا)

قائمة الـ 9

مايو 2017

هالكون :

جعفر حسن مكي المبيريك

حسن محمود علي عبد الله

مفید حمزة بن علي العلوان

فاضل عبدالله محمد آل حمادة

ماجد علي عبدالرحيم الفرج

موقوف:

محمد بن حسين علي آل عمار

مطلوبون:

علي بلال سعود آل حمد

ميثم بن علي محمد القديحي

أيمن إبراهيم حسن المختار