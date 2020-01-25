ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 20 على الأقل

أنقرة(صدى):

ارتفع عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب شرق تركيا الليلة الماضية إلى 20 شخصًا وانهيار مبان في بلدات قرب مركز الزلزال .

وقال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي إن الزلزال الذي بلغت شدته 6.8 درجة وقع في إقليم ألازيغ على بعد قرابة 550 كيلومترا إلى الشرق من العاصمة أنقرة ، كما وقعت عشرات الهزات الارتدادية بعد الزلزال.

من جهتها أوضحت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ بتركيا في ساعة مبكرة من صباح السبت إن 16 شخصا لقوا حتفهم في ألازيغ وأربعة آخرين في إقليم ملطية المجاور.

وأضافت أن نحو 920 شخصا أصيبوا ونقلوا إلى مستشفيات بالمنطقة.

بدوره أشار وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إلى أن أفراد الطوارئ يبحثون عن 30 شخصا تحت الأنقاض .