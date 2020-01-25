مقطع صادم للحظة استهداف متظاهر عراقي بالرصاص الحي

بغداد(صدى):

وثق مقطع فيديو، متداول، لحظة استهداف قوات الأمن ببغداد، لمتظاهر أعزل.

وكانت مصادر عراقية أعلنت مقتل متظاهران وأصابة 25 آخرون، مساء الجمعة، إثر اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن العراقية، وسط العاصمة بغداد.

واستخدمت قوات الأمن، الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وكانت المظاهرات الاحتجاجية في العراق انطلقت في الأول من شهر أكتوبر الماضي في بغداد وتسع محافظات جنوبي العراق ضد توسع نفوذ إيران بالبلاد.

ويطالب المتظاهرون بإصلاح العملية السياسية وتشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات مبكرة في البلاد لمواجهة حالات الفساد المستشري هناك ومعالجة البطالة.