غموض في اختفاء شاب يعمل بالقطاع العسكري بالموية

نايف السالم(صدى):

سيطر الغموض على اختفاء مواطن ٢٤ عاما، يعمل بالقطاع العسكري بالدمام، عن منزله، منذ ٣ أيام.

وتواصل الجهات الأمنية بمحافظة الموية، البحث والتحري عن الشاب المفقود.

وكانت الجهات الأمنية قد عثرت على سيارة الشاب، متوقفة على طريق الرياض السريع بالموية.

وأفاد والد المواطن، أنه أبلغهم قبل اختفاءه، بسفره للخرمة لحضور مراسم عزاء أحد أقاربه.

وأوضح الأب أن ابنه لم يعد للمنزل من وقتها، وبإبلاغ الجهات الأمنية، عثر على سيارته متوقفة بطريق الرياض وأبوابها مفتوحة وبعض مقتنياتها محطمة.