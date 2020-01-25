فنانة مصرية تتحدث عن اتهامها بممارسة الدعارة

القاهرة(صدى):

تحدثت الفنانة المصرية عايدة رياض، لأول مرة عن اتهامها بممارسة الدعارة، قبل ٣٠ عاما.

وأكدت رياض، أن تلك الأزمة التي لا أساس لها من الصحة، تسببت حينها في أذى كبير لها ولكل أفراد أسرتها،حيث تم فصل أحد أشقائها من العمل بسبب هذه التهمة الباطلة.

وأوضحت الفنانة المصرية، أنها في تلك الفترة كانت متزوجة من الفنان الراحل محرم فؤاد.

وتساءلت: هل يعقل أن أمارس أعمال منافية للآداب وأنا معي زوجي!

وأشارت إلى أن زوجها وقف إلى جانبها في هذه المحنة، ولم تكن تلك الواقعة سببًا في انفصالهما.