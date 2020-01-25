بالفيديو..لحظة تكريم أحلام بدرع من الذهب الخالص كاد يسقط من ثقله

أميرة خالد(صدى):

حصلت الفنانة الإماراتية أحلام، على درع من الذهب الخالص، سلمه لها بندر الأيداء مدير عام التواصل في الهيئة العامة للترفيه.

وجاء ذلك تكريما لأحلام، خلال الحفل الذي أحيته في بوليفارد الرياض.

والدرع مصنوع من الذهب الخالص، ويمثل شعار أحلام، على مدار 25 عامًا من العطاء والفن.

وكاد الدرع أن يسقط من يد أحلام بسبب ثقله، إلا أنها تداركته.

وبهذا الحفل اختتمت أحلام موسم الرياض، الذي استمرت فعالياته على مدار أشهر، محققا نجاحا كبيرا.