شاب عاق يعذب والدته المسنة بطريقة وحشية

مليكة فؤاد(صدى):

احتجز شاب عاق والدته المسنة وقام بتعذيبها بطريقة وحشية في منزله بحي البطوار بالمغرب، للاستحواذ على مبلغ تقاعد والده الذي تبلغ قيمته 800 درهم.

وتفصيلا، تلقت الأجهزة الأمنية في ولاية سطات بلاغا يفيد بتعذيب شاب عاق لوالدته المسنة واحتجازها في المنزل.

وعلي الفور، باشرت الشرطة البلاغ واقتحمت المنزل، حيث وجدت المسنة مكبلة وعلى جسدها آثار كدمات وضرب واعتقلت الشاب وأحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات الصارمة ضده.