أحلام تفاجيء جمهور الرياض بقصتها: «طفولتي كانت صعبة»

أميرة خالد(صدى):

فاجأت الفنانة الإماراتية أحلام جمهور موسم الرياض في ليلة فنانة العرب، بعرض تسجيل صوتي لها قبل دخولها على المسرح.

وروت أحلام في التسجيل مشوارها ؛ حيث أوضحت أنها مرت بطفولة صعبة، بينما تحملت المسؤولية في مراهقتها.

وقالت أحلام إنها كانت تستشعر إنه سيكون لها جمهور عظيم عندما كانت صغيرة تقف أمام المرآة.

ووجهت الشكر إلى المملكة بلدها الثاني على تكريمها وتتويج مشوارها الفني بهذا الحفل في إطار موسم الرياض.