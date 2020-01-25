بالفيديو.. إعلام قطر «أعمى» أمام إسقاط إيران للطائرة الأوكرانية وغزو أردوغان لـ «ليبيا»

نايف السالم(صدى):

دائمًا ما يتعامى إعلام ‏قطر عن فضائح النظام القطري وإيران وتركيا؛ حيث لم يتحدث عن إسقاط إيران لطائرة الركاب الأوكرانية التي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء لتهرول قطر وتدفع مليارات التعويضات عن طهران.

ولم يذكر الإعلام القطري، غزو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لليبيا وصم أذنيه عن فجائع أردوغان ضد الشعب السوري والأكراد بصفة خاصة في السنوات الماضية؛ ليخرج بكل صفاقة ويزعم أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اخترق جوال رئيس شركة أمازون جيف بيزوس.

وفي السياق نفسه، قال الناشط سامر الزين، أن قطر مثل «القط» الذي يضع رأسه داخل شيء ولا يستطيع أن يخرجه فيشرع بالضرب في الجدران؛ فهي تستخدم إيران وتركيا كمصدر للمال؛ حيث أن قطر وإعلام قطر صم بكم عمي لا يفقهون بشأن ما تفعله تركيا وإيران.

وقال «الزين» أن قطر تبني مستوطنات للإسرائيليين على الأراضي الفلسطينية، موجهًا الحديث لأرودغان وإيران بأن: «الفلسطينيين صار لهم 70 سنة يطلبون فزعة ولم يتحرك لكم ساكنًا.. نبي واحد منكم يصلي بالقدس بس».

وأضاف: «آخر اختراعات القطريين أن ولي العهد ساطي على جوال رئيس أمازون.. شوف الكذب والسخافة والانحطاط.. أنتم لا تصلون لمن يمسح لمحمد بن سلمان جزمته لا أنتم ولا رئيس شركة أمازون حتى يخترق جواله».