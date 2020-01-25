الحصيني: موجة برد قوية تجتاح المملكة وتؤثر على هذه المناطق 

عادل الحربي(صدى):

توقع الباحث في الطقس وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، موجة برد تجتاح المملكة اليوم السبت، موضحا أنها ستكون الأقوى منذ دخول الشتاء للعام ١٤٤١هـ.

ولفت الحصيني إلي أن درجة الحرارة الصغرى تسجل على الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل ما بين صفر إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر خاصة خارج المدن.

وأوضح الحصيني أن درجة الحرارة العظمى على المناطق السابقة تتراوح بين “٤” و “١٤” درجة في الرياض والقصيم والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، متوقعا أن تتراوح الحرارة الصغرى ما بين”٢” تحت الصفر الى “٤” درجات فوق الصفر، بينما العظمى تتراوح بين ١٢ الى ١٨درجة في الشرقية والمدينة ونجران الصغرى تتراوح بين “٦” إلى “١٠”.