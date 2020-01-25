قرقاش: الاستهداف المتجدد للمملكة لن ينجح

أبوظبي(صدى):

أكد وزير الشؤون الخارجية لدولة الإمارات أنور قرقاش، على أن محاولات استهداف المملكة للنيل من موقعها لن تنجح.

وقال “قرقاش” عبر “تويتر” : الإستهداف المتجدد للمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي يسعى للنيل من موقعها الرائد وقيادتها لن ينجح، وستسقط هذه الإتهامات المغرضة كما سقطت الحملات السابقة، دور الرياض المحوري وبرنامجها المستقبلي هو المستهدف بكل ما يحمله من تغيير إيجابي للسعودية والمنطقة.

وتابع: وكم أسعدنا الحضور والتواصل السعودي الإعلامي الدولي والمؤثر خلال هذه الفترة، حيث عبرت الرياض عن سياساتها ورؤيتها بقوة الحجة والمنطق وعبر أصوات مؤثرة وناضجة شملت الأمراء عبدالعزيز بن سلمان وخالد بن سلمان وفيصل بن فرحان ومعالي عادل الجبير.