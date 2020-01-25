بالفيديو.. نورة الشعبان تروي تفاصيل مثيرة عن حياتها 

علي القحطاني(صدى):

روت عضوة مجلس الشورى نورة الشعبان تفاصيل مثيرة عن حياتها، قائلة:” كنت معلمة رياض أطفال لمدة 8 سنوات”.

وأضافت الشعبان خلال حوارها في برنامج “في أسبوع”:” اشتغلت منسقة إعلامية بمحافظة الجبيل لمدة سنة وعملت أيضا في أرامكو السعودية وتعرفت علي مبدعين هناك”.

ولفتت الشعبان إلي أنها مدربة وليست معلمة، مبينة أنها مجلس الشورى يحتاج شخصيات يكون لديها فكر وروية وعزم واحتكاك بالواقع.

وتابعت:” تلقيت اتصال هاتفي من خالد العيسي يبلغني فيه بعضوية مجلس الشوري وكنت عاجزة عن أي وصف”.