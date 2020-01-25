بالفيديو.. نورة الشعبان تروي تفاصيل مثيرة عن حياتها
روت عضوة مجلس الشورى نورة الشعبان تفاصيل مثيرة عن حياتها، قائلة:” كنت معلمة رياض أطفال لمدة 8 سنوات”.
وأضافت الشعبان خلال حوارها في برنامج “في أسبوع”:” اشتغلت منسقة إعلامية بمحافظة الجبيل لمدة سنة وعملت أيضا في أرامكو السعودية وتعرفت علي مبدعين هناك”.
ولفتت الشعبان إلي أنها مدربة وليست معلمة، مبينة أنها مجلس الشورى يحتاج شخصيات يكون لديها فكر وروية وعزم واحتكاك بالواقع.
وتابعت:” تلقيت اتصال هاتفي من خالد العيسي يبلغني فيه بعضوية مجلس الشوري وكنت عاجزة عن أي وصف”.
قوى ناعمة..
نوره الشعبان بدأت حياتها كمعلمة لتصل اليوم لعضوية مجلس الشورى..#MBCinaWeek pic.twitter.com/ZpzcHsFXYi
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) March 24, 2017
ابو عمار[ عدد التعليقات: 32926 ] نشر منذ يومين
اوكي
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6968 ] نشر منذ يومين
والله ما يهمنا حياتك الشخصية يهمنا ان يكون لكي صوت في الشوري و الله الواحد نسي انك عضوة
رااايق[ عدد التعليقات: 7900 ] نشر منذ يومين
طيب **** أنتي أيش تبغين بالضبط *** حياتك لنفسك * وسيرتك تخصك وقد تخص عملك فقط ***
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أحنا أيش لينا دخل ***!!!!!!!!!!!!!!!!!!!