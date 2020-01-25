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    يناير

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  3. نقاش حاد بين وليد الفراج ومحمد العنزي

نقاش حاد بين وليد الفراج ومحمد العنزي




4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ يومين

وليد الفراج ثرثار وطاح في اللي يـثـرثــر أكثر منه العنزي إذا فتح بالوعتــه ماحد يقدر يسـكّــته هــوّه وعادل التويجري…

[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ يومين

فقراوي قذر يبي يوصل ان المنتخب عمل انجاز بمدرب فقراوي وبدون لاعبي الهلال…. العقل نعمه عظيمه

[ عدد التعليقات: 1080 ] نشر منذ يوم واحد

انت يالعنزي نجس فقراوي

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