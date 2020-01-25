نقاش حاد بين وليد الفراج ومحمد العنزي

الأحد 26
يناير
وليد الفراج ثرثار وطاح في اللي يـثـرثــر أكثر منه العنزي إذا فتح بالوعتــه ماحد يقدر يسـكّــته هــوّه وعادل التويجري…
فقراوي قذر يبي يوصل ان المنتخب عمل انجاز بمدرب فقراوي وبدون لاعبي الهلال…. العقل نعمه عظيمه
انت يالعنزي نجس فقراوي
هذا مسكين ومريض نفسي
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زائر[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ يومين
وليد الفراج ثرثار وطاح في اللي يـثـرثــر أكثر منه العنزي إذا فتح بالوعتــه ماحد يقدر يسـكّــته هــوّه وعادل التويجري…
Sam99[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ يومين
فقراوي قذر يبي يوصل ان المنتخب عمل انجاز بمدرب فقراوي وبدون لاعبي الهلال…. العقل نعمه عظيمه
algernaas4[ عدد التعليقات: 1080 ] نشر منذ يوم واحد
انت يالعنزي نجس فقراوي
الشمالي الجنوبي[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 14 ساعة
هذا مسكين ومريض نفسي