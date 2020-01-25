رسالة عبدالعزيز المريسل للإتحاد السعودي ولجنة الحكام

الأحد 26
يناير
جاء أم زكي يفتي للإتحاد السعودي ولجنة الحكام !!! هذه آخرتها حفيد مسيلمة الكذاب يريد أن يفهم هؤلاء دورهم !!
المطلوب إيقاف هذا المعتوه ومنعه من الظهور ..
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زائر[ عدد التعليقات: 628 ] نشر منذ يوم واحد
جاء أم زكي يفتي للإتحاد السعودي ولجنة الحكام !!! هذه آخرتها حفيد مسيلمة الكذاب يريد أن يفهم هؤلاء دورهم !!
المطلوب إيقاف هذا المعتوه ومنعه من الظهور ..
زائر[ عدد التعليقات: 628 ] نشر منذ يوم واحد
جاء أم زكي يفتي للإتحاد السعودي ولجنة الحكام !!! هذه آخرتها حفيد مسيلمة الكذاب يريد أن يفهم هؤلاء دورهم !!
المطلوب إيقاف هذا المعتوه ومنعه من الظهور ..