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رسالة عبدالعزيز المريسل للإتحاد السعودي ولجنة الحكام




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 628 ] نشر منذ يوم واحد

جاء أم زكي يفتي للإتحاد السعودي ولجنة الحكام !!! هذه آخرتها حفيد مسيلمة الكذاب يريد أن يفهم هؤلاء دورهم !!
المطلوب إيقاف هذا المعتوه ومنعه من الظهور ..

[ عدد التعليقات: 628 ] نشر منذ يوم واحد

جاء أم زكي يفتي للإتحاد السعودي ولجنة الحكام !!! هذه آخرتها حفيد مسيلمة الكذاب يريد أن يفهم هؤلاء دورهم !!
المطلوب إيقاف هذا المعتوه ومنعه من الظهور ..

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