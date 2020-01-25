أمجد طه يفضح أحد عناصر نظام قطر بعد تحرشه بطفل قاصر 

حمود العنزي(صدى):

فضح رئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط أمجد طه، النظام القطري بعد تحرش أحد عناصره بطفل قاصر في كندا.

ووجه طه عبر حسابه بموقع «تويتر»، سؤالا لنظام الحمدين بشأن واقعة التحرش، قائلا: لماذا يتستر نظام قطر على فضيحة أحد عناصره في كندا؟

ولفت طه: «زوجة مردف المري هي من أخبرت سلطات كندا بتحرش زوجها بصغير عمره 9 سنوات.. كان يأتي لبيتهم لتعلم اللغة».

وتابع: «كل من عناصر مخابرات قطر في كندا و هم المستشار حمود بن صالح السعدي والسكرتير محمد بن خليفة النصر على علم بالأمر»، بحسب قوله.