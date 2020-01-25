«الشليمي»: الحرس الثوري مسؤول عن عمليات التجسس بالكويت ودول المنطقة

خالد الظفيري(صدى):

علق السياسي الكويتي فهد الشليمي، اليوم الجمعة، على تصريحات الحرس الثوري الإيراني الاستفزازية الأخيرة.

وقال “الشليمي” في تصريحات تلفزيونية: “الكويت ستتعامل مع تصريحات الحرس الثوري الإيراني عن طريق القنوات الدبلوماسية”.

وأضاف: ” الحرس الثوري هو من يسيطر على القرار في إيران ولديه خطة إرهاب وليس إعمار”.

وأكد على أن الحرس الثوري الإرهابي، مسؤول عن عمليات التجسس ليس في الكويت فقط وإنما في دول المنطقة.

وكان الحرس الثوري الإيراني زعم مشاركة قاعدة علي السالم في الكویت، ضمن قواعد أخرى في المنطقة في العملیة التي نفذت قرب مطار بغداد مؤخرا، وأدت إلى مقتل الإرهابي قاسم سليماني.