«الشليمي»: الحرس الثوري مسؤول عن عمليات التجسس بالكويت ودول المنطقة
علق السياسي الكويتي فهد الشليمي، اليوم الجمعة، على تصريحات الحرس الثوري الإيراني الاستفزازية الأخيرة.
وقال “الشليمي” في تصريحات تلفزيونية: “الكويت ستتعامل مع تصريحات الحرس الثوري الإيراني عن طريق القنوات الدبلوماسية”.
وأضاف: ” الحرس الثوري هو من يسيطر على القرار في إيران ولديه خطة إرهاب وليس إعمار”.
وأكد على أن الحرس الثوري الإرهابي، مسؤول عن عمليات التجسس ليس في الكويت فقط وإنما في دول المنطقة.
وكان الحرس الثوري الإيراني زعم مشاركة قاعدة علي السالم في الكویت، ضمن قواعد أخرى في المنطقة في العملیة التي نفذت قرب مطار بغداد مؤخرا، وأدت إلى مقتل الإرهابي قاسم سليماني.
مرعب[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ يوم واحد
صدقت محلل العسكري
عندنا عملاء ايران في القطيف
قبل حدث العوامية ٤ سنوات سيطر مسلحين عملاء القطيف شارع سريع تروح ابوحيدرية والزور والخفجي بقرب طريق ابومعن
كسر سيارات مسافرين من الكويت والبحرين والجاي من البر والنعيرية
دخول مدن تابع محافظة القطيف تكسير البيوت وسيارات
للاسف ………