بالفيديو.. أسطورة الرياضيات والفيزياء معروف عالميا ومغيب عربيا

علي القحطاني(صدى):

ذاع صيت الدكتور علي الدفاع أسطورة الرياضيات والفيزياء، في معظم جامعات العالم، وبالرغم من تلك الشهرة العالمية لم يعرفه رئيس اتحاد الفيزيائيين والرياضيين العرب.

ولقب الدفاع في أمريكا بملك التكامل، حيث بلغت مؤلفاته 49 كتاب في الرياضيات والفيزياء، وتخرج على يديه آلاف الطلاب على مستوى العالم ما بين جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك سعود، وجامعة هارفرد.

ومن جهته، قال علي الدفاع إنه سيؤلف كتابه ال50 عن حياته، مبينا أنه يشعر بالسعادة عندما يستشيره طلابه في أمور تخص الرياضيات والفيزياء.

ولفت الدفاع إلي أنه يقرأ القرآن عندما يشعر بالضيق والهم كي يرتاح، موضحا:” أنه يتمني أن يدرس حتي ذلك الحين”.