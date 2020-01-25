بالفيديو.. «السلمي» يوضح حكم التعامل بالعملات الإلكترونية الرقمية

عادل الحربي(صدى):

كشف الشيخ عبدالله السلمي، أمس الجمعة، حكم التعامل بالعملات الإلكترونية الرقمية، الذي ينتشر بين الكثير من الناس في الفترة الأخيرة.

وقال الشيخ عبدالله السلمي، خلال مشاركته مع برنامج ” يستفتونك ” على قناة الرسالة، أن العملات الرقمية تنقسم إلى قسمين عملات رقمية مشفرة وأخرى غير مشفرة، لافتًا إلى أن العملات الرقمية المشفرة مثل البيتكوين لا يمكن أن تكون مثل النقد.

وأوضح الشيخ ” السلمي “، أن البيتكوين سلعة وليست نقداً وإن سميت عملة فإن العبرة في العقود بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ، وإذا ثبت ذلك فإن شرائها لا يوجد بأس فيها، وإذا كان التداول عن طريق الرافعة المالية المارجن فهذا محرم، أو إذا كان هناك مضاربات وتلاعب.