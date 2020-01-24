إعادة توقيف رئيس بلدية استولى على ملايين من وراء مشاريع وهمية بجازان

تركي السالم(صدى):

قامت الجهات الأمنية بإيقاف رئيس بلدية في جازان مجددًا وذلك إثر تورطه في قضايا فساد مليونية ومشاريع وهمية .

وفي التفاصيل فتحت هيئة مكافحة الفساد تحقيقا في أواخر نوفمبر الماضي؛ على خلفية بلاغ من مواطن اتهم فيه رئيس البلدية بالتورط في قضايا فساد؛ حيث تم صرف مبالغ مالية كبيرة تتجاوز 3 ملايين ريال في موقع واحد تم تسليمه لمقاولين اثنين بمبالغ متفاوتة لإنجاز العمل نفسه، بينما اتضح عدم استحقاق المبلغ نظراً لصغر الموقع، وتبين أن هناك مشاريع أخرى ثبت عدم وجودها على الإطلاق، وتم صرف قيمة تلك المشاريع للمقاولين.

وكشفت مصادر إن المشاريع التي لم تجدها هيئة مكافحة الفساد على أرض الواقع ارتبط الكثير منها بمقاولين اثنين، وكان أولهما لديه مؤسسة بها ١٠ عمال فقط، والأخرى كانت قد تسلّمت مشروع مقاولات، بينما لا يوجد لديها سوى عاملين في مجال “الغاز”.