حالة الطقس المتوقعة في المملكة غدا السبت 

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة في مختلف مناطق المملكة غدا السبت.

وأضافت الأرصاد:” يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية”، متوقعة أن تكون السماء غائمة جزئيا علي الجوف والحدود الشمالية والرياض والشرقية والقصيم.

وتوقعت الأرصاد تكون السحب الرعدية الممطرة على شرق المملكة وجنوب شرق المملكة، في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة علي معظم مناطق المملكة.