بالفيديو.. أهالي ضحايا مجزرة إسطنبول يشككون في القضاء التركي

أنقرة(صدى):

ارتفعت أصوات شاكية من مماطلة القضاء التركي في قضية مطعم رينا الشهير في إسطنبول، في المجزرة راح ضحيتها 39 قتيلًا و73 مصابًا، في رأس السنة الميلادية عام 2017.

وشكك أهالي الضحايا والناجين من المجزرة المروعة في القضاء التركي؛ حيث تم تغيير النائب العام في تركيا وتأجيل متكرر للحكم فضلًا عن عدم تعويض المتضررين بأي شكل عقب الواقعة الأليمة؛ كما سرد الناجين تفاصيل المأساة التي عاشوها في إسطنبول.

ووقع هجوم إسطنبول خلال احتفالات رأس السنة يوم 1 يناير 2017 في مطعم رينا في حي أورطاكوي بمنطقة بشكطاش بمدينة إسطنبول، حيث قام مسلح بقتل 39 وجرح العشرات باستخدام سلاح رشاش؛ ليعلن تنظيم ” داعش ” في بيان مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي.