بالفيديو.. غرامة مالية لمن يمنع الوقوف لغير الزبائن أو سكان المبنى

نايف السالم(صدى):

أكد المتحدث الإعلامي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، اليوم الجمعة، أنه لا يحق لأصحاب المباني والمحلات التجارية إغلاق المواقف أو وضع لوحات تمنع الوقوف لغير الزبائن.

وأوضح محمد الصفيان خلال حديثه مع قناة ” الإخبارية “، أن ذلك يعتبر مخالفًا للنظام ويسبب إزعاج للمارة؛ حيث يفرض عليه غرامات من 1000 إلى 3 آلاف ريال، وتزال العلامات؛ كما قد يلزم صاحب المخالفة بتعويض المتضرر من فعله.