جولة سريه تطيح بقيادات صحية في المحاني والحوية وتحيل 20 موظف للتحقيق

حسين العلي(صدى):

اكد المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي الاخبار المتتالية عن نتائج الجولات السرية لمدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني خلال الفترة الماضية والتي كان آخرها جولة الفجر على مركز صحي شرق الحوية فجر امس وهو المركز الصحي المناوب للعمل 24 ساعة

واستعرض الربيعي جملة من الاجراءات السريعة التي اتخذها القحطاني خلال جولاته في مستشفى المحاني العام ومركز صحي شرق الحوية و مركز صحي كرا السربي في تربة وإحالة 20 موظف وموظفه للتحقيق في كلا من اشراف الصحة العامة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي ومستشفى المحاني ومركز صحي شرق الحوية ومركز صحي كرا السربي في محافظة تربة واعفاء قيادات صحية في بعض المواقع

وكانت الجولات قد نفذت بشكل سري خلال اليومين الماضية وفي اوقات متفاوته وقد سبقتها جولات سرية للمتسوق السري ورصدت بعض الملاحظات داخل قطاعات صحية داخل المحافظة وفي المناطق الخارجية التابعة لها.

وكشفت عن وجود قصور في الاداء والاجراء الطبي المتبع في حالات مرضية وفي معايير مكافحة العدوى والسياسة الطبية المتخذة في صرف الدواء وملائمته للحاله الصحية للمريض

واكد المتحدث الرسمي ان تلك الجولات تم تفعيلها بطرق متعدده حيث هدفت الى رفع زيارات المتسوق السري ورصد الملاحظات والتوجية بمعالجتها والافاده عن اسبابها تتبعها جولات تقصي ترفع بالنتائج الواقعية ومدى تفاديها وفي حالات محدده تستوجب الوقوف المباشر عليها من خلال جولات سرية في اوقات معينه من قبل صاحب القرار

كما وجه القحطاني ادارة المتابعة البدء في اجراء التحقيق مع الحالات المشار اليها والرفع بالعقوبات النظامية.

واكد الربيعي ان صحة الطائف تضم اكثر من 15 مستشفى و123 مركز صحي يعمل بها مايقارب 14 ألف موظف وموظفه وتواصل نهجها في سياسة الثواب والعقاب للجميع ومن المتوقع ان تشهد الفترة القادمة المزيد من الجولات التي تسفر عن نتائج تستوجب تكريم للكوادر الملتزمة بالاداء الايجابي وعقوبات نظامية للحالات السلبية في اداء مهامها