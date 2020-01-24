حقيقة انخفاض منسوب مياه النيل 

القاهرة(صدى):

فند مجلس الوزراء المصري الشائعة المتداولة بشأن انخفاض منسوب مياه نهر النيل، موضحا أنه لا صحة لحدوث انخفاض في منسوب المياه بنهر النيل عن المناسيب الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

وأشار إلي أن منسوب المياه بنهر النيل وتغيره على مدار العام أمر طبيعي، ويخضع لبرامج إدارة المياه والتي تأخذ في اعتبارها مجموعة من المحددات أهمها احتياجات القطاعات المختلفة من المياه وكذلك توقعات الأمطار والسيول.

وأوضح أن وزارة الري تقوم سنويا خلال كل فصل شتاء بتخفيض تصريفات ومناسيب المياه بنهر النيل، حتى يكون نهر النيل قادرا على استقبال مياه الأمطار التي تصل إلى حد السيول في بعض الأماكن.