خالد النمر: الأشخاص فوق الـ60 سنة أكثر عرضة لمضاعفات الشتاء

عادل الحربي(صدى):

أكد الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، ‏اليوم الجمعة، أن الأشخاص فوق الستين سنة أكثر الناس عرضة لمضاعفات الشتاء القارس؛ لأن ارتفاع الضغط وارتفاع نبضات القلب لنفس درجة البرودة هو ضعف ما يحدث في الشباب.

وقال خالد النمر، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” ‏مهم: لكبير السن “بيجامة، شرابات، غطاء رأس، فروة ” ما تفيد كثيرا في تدفئة الجسم لفترة طويلة إذا حرارة الغرفه أقل من 20 درجة مئوية ” البرودة الشديدة “؛ مضيفًا أن: ” المطلوب: مصدر حرارة في الغرفة ” دفاية، مكيف “، ومشروبات ساخنة ” .

وعلى جانب آخر، أجاب ” النمر ” على سؤال هل الزنجبيل يؤثر على مرضى القلب؛ ليقول: ” غالبا لا يؤثر إذا كانت الكمية اليومية أقل من 2 جم يومياً… لكن إن زاد عن ذلك(قد) يسبب هبوطا للضغط وانخفاضا في النبضات “