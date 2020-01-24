بالفيديو.. «رقص وطبل» وزيرة الدفاع اللبنانية الجديدة يثير الجدل

بيروت(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن زينة عكر وزيرة الدفاع في حكومة لبنان الجديدة، وهي ترقص وتقوم بالدق على الطبول مع أحد الأشخاص في مكان يبدو وكأنه مطعم.

وأثار الفيديو، الكثير من الجدل وردود الأفعال الساخرة من رقص وتمايل الوزيرة الجديدة التي تعد أول سيدة تتولى حقيبة ” الدفاع ” في الوطن العربي؛ فيما تتألف وزارة الدفاع الوطني في لبنان من رئاسة أركان الدفاع الوطني العامة و قيادة الجيش وقيادة الدرك ولكل منهم مهام محددة ملتزم بتنفيذها.

ويشهد الشارع اللبناني انقسامًا حول الحكومة الجديدة، فعقب إعلانها خرجت المظاهرات في العاصمة بيروت واشتدت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، كما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي اللبنانية بالتعليقات التي انقسمت بين الترحيب والتنديد والسخرية.