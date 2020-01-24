بالفيديو.. وعد مصدومة بعد تمزق سترتها الجلد فجأة في المطعم

الرياض(صدى):

تحدثت الفنانة وعد عن إصابتها بالعين في أحد المطاعم، حيث تفاجأت إحدى معجباتها تمدح “الجاكيت” الذي ترتديه الفنانة ولكنها بعد ذلك صدمت بتمزق الجاكيت.

وقالت وعد خلال مقطع فيديو نشرتها عبر حسابها الشخصي بسناب شات إن الفتاة سألتها عن المكان الذي اشترت منه سترتها، مبينة أنها لاحظت شيئا غريبا على جسمها وبعض الفتات على بنطلونه لتكتشف أنه من آثار فتات السترة التي تمزقت.

وأضافت وعد:” الحمد لله جت بالجاكيت مو فيني”، مشيرة إلي إصابتها بالعين القوية التي أدت لتمزق الجاكت.