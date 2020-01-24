الأمير خالد بن سلمان: النظام الإيراني يطمع في ضم الدول المجاورة لتوسعاته

ماجد القزيز(صدى):

أكد نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، إن إيران وميليشياتها والمنظمات الإرهابية كداعش والقاعدة أكبر تهديد لأمن المنطقة والعالم، كما أن النظام الإيراني جل ما يهدف إليه هو أن تكون تلك الدول ضمن مشروعه التوسعي.

وقال الأمير خالد بن سلمان، في مقابلة تلفزيونية مع قناة ” فايس ” الأمريكية، اليوم الجمعة: ” إيران وميليشياتها وداعش والنصرة وجهان لعملة واحدة وإن اختلفت الأيديولوجيا ” ، متابعًا: ” كلاهما لا يؤمنان بسيادة الدول ويؤمنان بإقامة دولة أيديولوجية عابرة للحدود، كما أنهما لا يحترمان القوانين الدولية “، بحسب ما نقله موقع ” العربية. نت “.

وأوضح أن المملكة لديها رؤية 2030 التي تحركها إلى الأمام، في حين لدى إيران خطة من عام 1979 التي تريد إعادة المنطقة إلى الخلف، لافتًا إلى أن ما تريده السعودية في المنطقة يختلف عمّا تريده إيران، مضيفًا:” نحن نريد شركاء، ونريد الاستقرار، ونريد الأمن، نريد دولًا تكون مستقلة. إن السعودية لا تمتلك أي ميليشيات في الشرق الأوسط. في المقابل لا أحد بمقدوره أن يعدد جميع الميليشيات الإيرانية في الشرق الأوسط في جملة واحدة ” .

وأضاف: ” السياح السعوديون كانوا يشكلون أكثر من 20% من السياح في لبنان. لذا فإننا لطالما كنّا الطرف البنّاء والمفيد في لبنان، نحن نرسل السياح إلى لبنان، وإيران ترسل الإرهابيين إلى لبنان، نحن نرسل رجال الأعمال، وإيران ترسل المستشارين العسكريين، نحن نبني الفنادق وقطاع السياحة ونخلق فرص العمل، وإيران تخلق الإرهاب ” .

وتابع: ” إذا كان ما يريده المرشد الأعلى في إيران يتعلق بالدين فحسب، فلماذا نرى دائمًا أن الولي الفقيه… المرشد الأعلى يكون من إيران؟ لماذا لا نرى مرشدًا أعلى لبنانيًا أو عراقيًا ويتّبعه ملالي إيران في المقابل؟ لن ترى هذا قط؛ لأن إيران تريد استخدام لبنان والعراق وشعبيهما كأدوات لسياساتها التوسعية ” .