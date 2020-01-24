نشر : منذ 30 دقيقة 758 4 فيديوهات متنوعة ملخص مباراة الاتفاق 0-1 النصر – دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
المليليح[ عدد التعليقات: 379 ] نشر منذ 26 دقيقة
المتصدر يمسي عليكم ويقول لا اشوف طاقيه يوطوط هنا 😅😅😅😅😅
المليليح[ عدد التعليقات: 379 ] نشر منذ 21 دقيقة
الف مبروك للأمه العالميه فوز بجداره واستحقاق وبدون طرد لاعب اتفاقي وبدون أشواط إضافيه هات الصداره بس ولا يكثر 💛
بالتوفيق للشباب بكره 🖤🧡
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 1016 ] نشر منذ 19 دقيقة
دائما ياحفايض افراحكم وقتيه
متصدر اقل من ٢٤ساعه
وتتنحى عن عمك مللك البطولات
وعملاق اسياااا
صدق الي سماكم جراكل صفر
مرجن[ عدد التعليقات: 605 ] نشر منذ 14 دقيقة
زعيق آسيا مافيه حفاظه وأنت موجود 🤯