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  3. ملخص مباراة الاتفاق 0-1 النصر – دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

ملخص مباراة الاتفاق 0-1 النصر – دوري كأس الأمير محمد بن سلمان




4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 379 ] نشر منذ 26 دقيقة

المتصدر يمسي عليكم ويقول لا اشوف طاقيه يوطوط هنا 😅😅😅😅😅

[ عدد التعليقات: 379 ] نشر منذ 21 دقيقة

‏الف مبروك للأمه العالميه فوز بجداره واستحقاق وبدون طرد لاعب اتفاقي وبدون أشواط إضافيه هات الصداره بس ولا يكثر 💛

بالتوفيق للشباب بكره 🖤🧡

[ عدد التعليقات: 1016 ] نشر منذ 19 دقيقة

دائما ياحفايض افراحكم وقتيه
متصدر اقل من ٢٤ساعه
وتتنحى عن عمك مللك البطولات
وعملاق اسياااا
صدق الي سماكم جراكل صفر

[ عدد التعليقات: 605 ] نشر منذ 14 دقيقة

زعيق آسيا مافيه حفاظه وأنت موجود 🤯

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