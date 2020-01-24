ضبط 67 مخالفة للذوق العام في المدينة المنورة

المدينة المنورة(صدى):

تمكنت ‏شرطة منطقة المدينة المنورة، اليوم الجمعة، من ضبط 67 مخالفة للذوق العام شملت شكوى السكان من رفع الموسيقى داخل الأحياء السكنية، وتوزيع المنشورات بالأماكن العامة دون ترخيص وتشغيل الموسيقى وقت الأذان.

ومن جانبه، صرح المتحدث الإعلامي الرسمي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن ذلك جاء في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 444؛ حيث تم ضبط المخالفات خلال الأسبوعين الماضيين، كما تم توقيع العقوبات المقررة بحق المخالفين.