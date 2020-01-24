آخر تطورات الحالة الصحية لـ «حسني مبارك»

القاهرة(صدى):

أوضح علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، اليوم الجمعة، الوضع الصحي لوالدها بعد نقله إلى المستشفى وتدهور حالته الصحية منذ أمس الخميس.

وكتب علاء مبارك، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” أجرى والدي مساء أمس عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله ” .

وكان الرئيس المصري، قد دخل الثلاثاء الماضي إلى المستشفى، وكان من المقرر حجزه في قسم المخ والأعصاب لإجراء فحوصات طبية، إلا أن نجليه جمال وعلاء، رفضا أن يتم وضعه في جناح مفتوح.