بالفيديو.. الغبار يغطي أجواء طبرجل

عادل الحربي(صدى):

غطت موجة غبار عنيفة أجواء طبرجل ظهر اليوم، ويأتي ذلك بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة بشكلٍ كبير في شمال ووسط المملكة ونواحي تبوك والمدينة المنورة.

وبدا في مقطع الفيديو تكون رياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية على أجزاء من شمال المملكة تعمل على إثارة الغبار والاتربة بشكلٍ كبير وربما تشكل الموجات الغُبارية.

وسادت أجواء شديدة البرودة في أجزاء واسعة من المملكة، ودرجات الحرارة تلامس الصفر المئوي وأقل من ذلك في اجزاء عديدة من حائل والجوف وتبوك والحدود الشمالية.