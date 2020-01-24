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  3. رجل يحمل بقرة بوزن 350 كيلو على كتفه ويسير بها

رجل يحمل بقرة بوزن 350 كيلو على كتفه ويسير بها




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