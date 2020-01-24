يورغن كلوب ينتظر فوز جديد وتطور مستوى الفريق

ماجد محمد(صدى):

قال المدرب يورغن كلوب، بعد انتصار ليفربول رقم 22 في 23 مباراة في الدوري هذا الموسم، إن ما يسعى إليه الفوز بالمباريات المقبلة والاستمرار على ذلك، وليس الفوز باللقب.

وأكد كلوب، أن ما يشغله التركيز على مواجهة شروسبيري تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي ووست هام يونايتد في الدوري، قائلا: «سينتهي كل شيء عندما ينتهي كل شيء وليس قبل ذلك».

وأما عن الفرص المهدرة لفريقه بعد التقدم 1-0، فقال «الفرص التي حصلنا عليها كانت مذهلة، كنا في وضع انفراد مع الحارس في أربع أو خمس مرات على الأقل لذا لو كنا سجلنا لانتهت المباراة».

وأعرب عن سعادته بهدف جوردان هندرسون المبكر، عندما هز الشباك بعد اصطدام الكرة بكتفه، قائلا: «لا أعرف منذ متى أصبح هندرسون مشاركا في الركلات الثابتة ففي أغلب الأوقات يقوم بالحماية لذا عثرنا الآن على وسيلة للاستفادة منه أيضا وتسجيله هذا الهدف أمر مذهل، قدم مباراة مذهلة مرة أخرى».

ويرى كلوب أن هناك مجالا لتطور مستوى الفريق، لأن كل مباراة هي أكبر مباراة في الموسم.