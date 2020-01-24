بعد القبض عليه.. مفتي داعش «السمين» يكشف تفاصيل جديدة

بغداد(صدى):

قال مفتي داعش «السمين» أبو عبدالباري، بعدما ألقت القوات العراقية القبض عليه، أنه أخفى تحت حالته المأساوية إرهابيا خطيرا، حيث كان مسؤولاً عن أكثر فتاوى التنظيم تطرفاً ودموية، وفي ذمته مئات الضحايا.

واعترف الإرهابي أنه قام بمحاربة القوات العراقية عبر مشاركته في تشكيل ‏فصائل مسلحة متطرفة عديدة في البلاد قبل ظهور تنظيم داعش، ووجه العديد من الفتاوى التي من ‏شأنها استباحة الأجهزة الأمنية العراقية وقتلهم.

وأعلن أنه أسس مدرسة حملت اسم «عبد الله النعمة»، وأنه أعطى دروسا للعديد من الإرهابيين، أحدهم كان المرافق الشخصي لزعيم داعش القتيل ‏البغدادي، كما عمل ضمن ما يعرف بـ «ديوان التعليم بولاية نينوى»، وكلف بالتدريس في مركز يخرج طلابا بعد دورة تكثيفية، يكلفون بعدها ‏بالعمل بصفة رسمية وكانت كل دورة تخرج ‏حوالي 50 إرهابيا.