بالفيديو.. أمير الرياض يرفض تدشين مشروع غير مكتمل

عادل الحربي(صدى):

كشف مقطع فيديو، اليوم الجمعة، عن رفض أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز تدشين أحد المشاريع بسبب عدم اكتمال مراحله الأربع؛ مؤكدًا أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لن يقبل بذلك.

وقال الأمير فيصل بن عبدالعزيز، في اجتماع الأمانة: ” أنا لن أدشنه إلا مكتمل، سأعتذر عن التدشين اليوم، بس خلوا المواطن يستفيد منها إذا كانت خالصة، أما التدشين إذا اكتمل أعلموني حتى لو أتيت خصيصاً لأدشنه ” .

وأكد أمير الرياض على اكتمال ثلاث مراحل فقط من مراحل المشروع الأربع؛ حيث أضاف: ” أما تعطولنا أجزاء وما أجزاء هذه أرجوكم لا عاد يكون عندنا شيء من هذا، المشروع يجب أن يأتي مكتمل “؛ متابعًا: ” أنا مستعد آتي خصيصاً إذا اكتملت، وادشنها، ولن أضغط زر فقط بل سأمشي معها وأشوفها، وأي مشروع كان يجب أن يكون مكتمل، أما التقطيع هذا فأنا أعتذر عن تدشينه ” .