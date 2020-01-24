كارفاخال عن زيدان: يعرف كيف ومتى يصل كل لاعب إلى أعلى مستوى لديه

طلال الغامدي(صدى):

قال ظهير أيمن نادي ريال مدريد الإسباني، داني كارفاخال، إن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، يعلم جيدا كيف ومتى يصل كل لاعب إلى أعلى مستوى لديه، ويعمل بجد ويملك الثقة في اللاعبين ويعرف بالضبط ما يحتاجه الفريق».

وأشاد داني كارفاخال بالمدرب الفرنسي، بحوار قال فيه اللاعب الإسباني كيف كان يشعر بالخوف على أرضية الملعب، حينما كانت مباراة أتلتيكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا الشهير بلشبونة 2014 تقارب على لفظ أنفاسها الأخيرة معلنة تتويج أتلتيكو، قبل أن يسجل راموس رأسيته القاتلة التي قادت المباراة إلى وقت إضافي أفضى إلى فوز ريال مدريد 4-1.

وصرح كارفاخال: «أعتقد أنها المرة الوحيدة التي أشعر فيها بهذا الشعور من الخوف، دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد 2014 في المباراة النهائية، حينما شاهدت أن المباراة تفلت من بين أيدينا، كان الوقت يمر دون أن يمنحنا الفرصة لمراقبته، خصمنا الأبرز في المدينة على وشك التتويج بدوري أبطال أوروبا».

وفي حديثه قال كارفاخال: «بثقة المدرب والزملاء كنت ألعب بكثير من الذكاء، بخبرة سنين لعبتها وبالعمل الشاق المطلوب في هذا المستوى».