  • الجمعة 24

    يناير

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. بالصور.. وفاة وإصابة 4 أشخاص في حادث سقوط مركبة من ارتفاع جبلي بفيفاء
  • نشر : منذ 26 دقيقة
  • 1٬516
  • 0
  • حوادث

بالصور.. وفاة وإصابة 4 أشخاص في حادث سقوط مركبة من ارتفاع جبلي بفيفاء

بالصور.. وفاة وإصابة 4 أشخاص في حادث سقوط مركبة من ارتفاع جبلي بفيفاء
علي القحطاني(صدى):

كشفت المديرية العامة للدفاع المدني تفاصيل حادث انقلاب مركبة في منحدر جبلي بفيفاء والذي وقع في الساعات الأولى من اليوم الجمعة .

وأفاد العقيد محمد بن يحيى الغامدي المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني ، أن الحادث المروع أسفر عن وفاة شخصين منهما مواطن ، فيما تم إنقاذ شخصين مصابين .

وأضاف أنه تم تلقي بلاغ عن الحادثة في تمام الساعة 12:9صباحاً ، واتضح أن السيارة سقطت موقع شديد الوعورة على بُعد 70م تقريبًا في منحدر خطر على طريق قرضة بفيفاء .

وأكد أنه تم التعامل مع الحالات على الفور ، وإخراج المصابيًن ونقلهما لتلقي العلاج اللازم ، كما تم نقل جثتي المتوفين لثلاجة الموتى .

إقرأ أيضاً:

بالصور.. مركبة تسقط في منحدر جبلي بـ «فيفاء»


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *