بالصور.. وفاة وإصابة 4 أشخاص في حادث سقوط مركبة من ارتفاع جبلي بفيفاء

علي القحطاني(صدى):

كشفت المديرية العامة للدفاع المدني تفاصيل حادث انقلاب مركبة في منحدر جبلي بفيفاء والذي وقع في الساعات الأولى من اليوم الجمعة .

وأفاد العقيد محمد بن يحيى الغامدي المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني ، أن الحادث المروع أسفر عن وفاة شخصين منهما مواطن ، فيما تم إنقاذ شخصين مصابين .

وأضاف أنه تم تلقي بلاغ عن الحادثة في تمام الساعة 12:9صباحاً ، واتضح أن السيارة سقطت موقع شديد الوعورة على بُعد 70م تقريبًا في منحدر خطر على طريق قرضة بفيفاء .

وأكد أنه تم التعامل مع الحالات على الفور ، وإخراج المصابيًن ونقلهما لتلقي العلاج اللازم ، كما تم نقل جثتي المتوفين لثلاجة الموتى .

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