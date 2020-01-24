«ضاعت فلوسك ياقطر» يتصدر تويتر بعد دفع «تميم» دية «سليماني» !
أثارت فضيحة الحكومة القطرية بدفع دية مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني لإيران غضب كبير على مواقع التواصل الإجتماعي .
ودشن قطريون هاشتاج ” ضاعت فلوسك ياقطر ” تنديداً بتصرفات قطر الحمقاء لإرضاء إيران بحجة أنها احتضنت المهاجمين ، بينما تلعب إيران عليها لتحسين صورة النظام الإيراني أمام شعبه ، فيما كان منفذ العملية “الولايات المتحدة ” غائبة عن تلك الدية .
.
واستنكر القطريون إضاعة تميم لإموالهم وبالأخص قبيلة الغفران التي شهدت أكثر من عملية مصادرة لممتلكاتها الخاصة .
وكانت مصادر قد كشفت سر زيارة تميم لطهران مؤخراً ، إذ أكدت أنه عرض على خامنئي مبلغ 3 مليار دولارخوف من رد إيران على قطر التي احتضنت طائرات الهجوم الأمريكية بقاعدة العديد العسكرية بالدوحة .
إقرأ أيضاً:
سر زيارة تميم لطهران وتقديم عرض بـ3 مليارات دولار لإيران
بندر[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 31 دقيقة
«ضاعت فلوسك ياقطر» يتصدر تويتر بعد دفع «تميم» دية «سليماني» !
والبقرة الحلوب يحلبها ترامب منذ ثلاث سنوات ولازال يحلب وسيحلب إلى آخر قطرة
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 4716 ] نشر منذ 11 دقيقة
يالمدعوا بندر خلك ورى الشبك انبح حتى تصحصح 😅😅