«ضاعت فلوسك ياقطر» يتصدر تويتر بعد دفع «تميم» دية «سليماني» !

نايف السالم(صدى):

أثارت فضيحة الحكومة القطرية بدفع دية مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني لإيران غضب كبير على مواقع التواصل الإجتماعي .

ودشن قطريون هاشتاج ” ضاعت فلوسك ياقطر ” تنديداً بتصرفات قطر الحمقاء لإرضاء إيران بحجة أنها احتضنت المهاجمين ، بينما تلعب إيران عليها لتحسين صورة النظام الإيراني أمام شعبه ، فيما كان منفذ العملية “الولايات المتحدة ” غائبة عن تلك الدية .

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واستنكر القطريون إضاعة تميم لإموالهم وبالأخص قبيلة الغفران التي شهدت أكثر من عملية مصادرة لممتلكاتها الخاصة .

وكانت مصادر قد كشفت سر زيارة تميم لطهران مؤخراً ، إذ أكدت أنه عرض على خامنئي مبلغ 3 مليار دولارخوف من رد إيران على قطر التي احتضنت طائرات الهجوم الأمريكية بقاعدة العديد العسكرية بالدوحة .

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