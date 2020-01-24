بالصور.. عراقيون يرتدون «أكفانهم» في مظاهرات حاشدة للمطالبة بخروج القوات الأمريكية

بغداد(صدى):

استجاب الآلاف، إلى دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بالنزول من كل أنحاء بغداد إلى منطقة الجادرية، المكان المخصص للتظاهرة «المليونية»، للمطالبة بخروج القوات الأميركية من العراق.

وارتدى بعض المتظاهرين لباس الكفن، تعبيرا منهم على الصمود أمام مطالبهم، فيما اتخذت القوات الأمنية إجراءات مشددة، لحماية للمتظاهرين.

ومن جانبه، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن العراقيين مصرون على دولة ذات سيادة كاملة غير منتهكة.

وقال صالح، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، إن العراقيين مصرون على دولة ذات سيادة كاملة غير منتهكة، خادمة لشعبها ومعبرة عن إرادتهم الوطنية المستقلة بعيدا عن التدخلات والإملاءات من الخارج، دولة ضامنة لأمنهم وحقوقهم في الحياة الحرة الكريمة، دولة في أمن و سلام مع جيرانه».