بالفيديو.. «الخثلان» يوضح حكم استعمال مصائد الحشرات بالصعق الكهربائي

علي القحطاني(صدى):

كشف الشيخ الدكتور سعد الخثلان الحكم الشرعي لإستعمال مصائد الحشرات التي تعمل بالصعق الكهربائي ، وما إذا كانت تسبب الوقوع في الإثم للتخلص من الحشرات بتلك الطريقة.

وأكد ” الخثلان ” في برنامج ” الجواب الكافي ” على قناة المجد الفضائية ، أنه لا بأس بإستخدام هذا النوع من المصائد وأنه لا حرمانية في ذلك لكون الصعق الكهربائي مختلف عن الحرق بالنار.

وأضاف أن الحرق بالنار هو ما يُراد النهي عنه كما ورد في الحديث الشريف ” لا يُعذب بالنار إلا رب النار ” .

وأشار أن قتل الحيوانات والحشرات المؤذية جائز بأي وسيلة بشرط عدم التعذيب ، وقتل الحشرات بالصعق الكهربائي مباشر وقد يكون أرحم بكثير من قتلها بوسائل أخرى.