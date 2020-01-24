بالفيديو .. «البراءة» قصيدة مهداة لـ «سعود القحطاني»: « يا ذباب تويتر اللي مجنسكم تميم»

علي القحطاني(صدى):

أهدى الشاعر ناصر العاصمي قصيدة بعنوان «البراءة» إلى المستشار سعود القحطاني بعد تبرئته من تهمة التورط في مقتل المواطن جمال خاشقجي .

وجاء في قصيدته:

أحمد اللي بين الحق لعيون الأنام .. ورد كيد الدولة اللي كبر حي النظيم

اهجدوا لا صوت يعلو على صوت النظام .. يا ذباب تويتر اللي مجنسكم تميم

القضا عادل ولا بعد تصريحه كلام .. والبياض سعود والعود في عين الخصيم

يكرم اللي دون حد الوطن مثل الحسام .. الوفي الصادق المخلص الشهم الكريم

روجوا عنك الإشاعات يا الحر القطام .. وانت مالك تهمة غير طيبٍ من قديم

ما عرفنا عنك غير المحبة والسلام .. وطاعة ولاة الأمر والسلوك المستقيم

أنت فوق الشك والله وفوق الاتهام .. غصب عن حاسد وحاقد وشيطانٍ رجيم

رايتك بيضا على الدوم يا نسل الكرام .. ما نصدق فيك قول اللئيم ابن اللئيم

بالحقايق عودت نارهم برد وسلام .. وعاصفتهم يا جبل عودت غيث ونسيم

اختفت في شرق سلوى خفافيش الظلام .. بعدما طارت بكذبة وبهتانٍ عظيم

ما تلام دويلة الغدر والله ما تلام .. كلمتين من معاليك تقلبها جحيم

حملة التشويه واضح هدفها الانتقام .. حيلة ما تنطلي لو على رجلٍ غشيم

لفق الدعوى خمام وتلقفها خمام .. واحتملها كل مأجور وافاكٍ أثيم

يا سعود انا اشهد ان لك على الشدة حزام .. احتزم بالحزم والعزم والشعب العظيم

في ذرى سلمان ومحمدٍ محدٍ يضام .. عدلهم يشهد عليه المواطن والمقيم