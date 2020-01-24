حارس عقار يخدع فتاة بريطانية ويحاول إغتصابها بالكويت

خالد الظفيري(صدى):

تحقق الجهات الأمنية بالكويت في شكوى مقيمة بريطانية تتهم فيها حارس عقار بمحاولة الإعتداء الجنسي عليها أثناء غياب زوجها .

وفي التفاصيل ، فقد أكدت الفتاة أنها سمعت الطرق على باب شقتها أثناء غياب زوجها ، ففتحت الباب لتجد حارس العقار يطلب منها تغيير مكان سيارتها مدعياً أنها قامت بركنها في غير المكان المخصص .

وبينما كانت ترد عليه الفتاة ، إذ اقترب منها وحاول الإعتداء عليها إلا أنها دفعته بعيداً وأخذت في الصراخ حتى خشى المجرم من افتضاح أمره ولاذ بالفرار ، مما اضطرها للجوء إلى الشرطة مشددة على محاسبته لما ألحقه بها من أذى نفسي وجسدي .