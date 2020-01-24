بالفيديو.. تصرف جنوني لطفلة تلهو بـ «الطحين» ورد فعل صادم لوالدتها

أميرة خالد(صدى):

وثق مقطع فيديو تصرف جنوني من طفلة كانت تلهو بالطحين في مطبخ والدتها، إلا أن والدتها أيضاً قابلتها برد فعل متوقع .

وأظهر المقطع الطفلة وقد تحولت بالكامل للون الأبيض على أثر بعثرة الدقيق على شعرها وملابسها وفي جميع أراء المطبخ، وبينما كانت تسير فرة بهة الأجواء الجديدة باغتتها والدتها بضربة عنيفة أسقطتها أرضاَ ونفضت الدقيق من جسدها في ذات الوقت .

وحظى الفيديو بتداول واسع على مواقع التواصل الإجتماعي وسط حالة من الجدل بين من استنكر تصرف الأم العنيف ، ومن التمس لها العذر .