الكويت تستدعي السفير الإيراني

خالد الظفيري(صدى):

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، الجمعة، السفير الإيراني لدى الكويت محمد إيراني، على خلفية تكرار تصريح قائد القوات الجو فضائية في الحرس الثوري، الذي ذكر فيه أن قاعدة علي السالم في الكويت شاركت في استهداف فيلق القدس قاسم سليماني.

وأعرب نائب وزير الخارجية الكويتي الجارالله عن استياء واستغراب الكويت لتكرار هذه التصريحات، مجددا تأكيد نفي الكويت القاطع مشاركة أي طائرة انطلقت من قاعدة علي السالم.

وطلب خلال لقائه بالسفير الإيراني، إصدار توضيح من مسئولي إيران يكشف حقيقة موقف الكويت المشار إليه وعدم تكرار مثل هذه التصريحات.