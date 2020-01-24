بالفيديو.. «المرور» تحاور سائقي المركبات بالرياض وتكافئ الملتزمين
قام المركز الوطني لسلامة الطرق بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بجولة على أرض الواقع بين سائقي المركبات بمدينة الرياض للتوعية بإرشادات القيادة الآمنة وقام بمكافئة بعضهم .
ونشرت ” المرور ” فيديو للتجربة الواقعية ضمن حملة 80 التوعوية بالرياض للسلوكيات المرورية ، والتي تضمنت التحاور والتناقش مع بعض قائدي المركبات .
وأكد ممثل الحملة خلال الفيديو على أهمية الإلتزام بتعليمات ربط حزام الأمان وتخفيف السرعة وعدم التحدث بالجوال ، وقام بإجراء حوارات مع بعض السائقين ومكافئتهم .
كما أكد بعد النقاشات الودية مع السائقين الملتزمين أن جميع قائدي المركبات بإمكانهم الفوز بسيارات ، لافتاً إلى أن المرور رصدت 10 سيارات لمكافأة الملتزمين وسيتم السحب عليها في آخر حلقة بالحملة .
ضمن #حملة_80 التوعوية بمدينة الرياض (الجزء الثاني) "السلوك المروري المنضبط يصنع القدوات" pic.twitter.com/AF4GVNdBc5
— #المرور_السعودي (@eMoroor) January 24, 2020
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