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بالفيديو.. «المرور» تحاور سائقي المركبات بالرياض وتكافئ الملتزمين

بالفيديو.. «المرور» تحاور سائقي المركبات بالرياض وتكافئ الملتزمين
علي القحطاني(صدى):

قام المركز الوطني لسلامة الطرق بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بجولة على أرض الواقع بين سائقي المركبات بمدينة الرياض للتوعية بإرشادات القيادة الآمنة وقام بمكافئة بعضهم .

ونشرت ” المرور ” فيديو للتجربة الواقعية ضمن حملة 80 التوعوية بالرياض للسلوكيات المرورية ، والتي تضمنت التحاور والتناقش مع بعض قائدي المركبات .

وأكد ممثل الحملة خلال الفيديو على أهمية الإلتزام بتعليمات ربط حزام الأمان وتخفيف السرعة وعدم التحدث بالجوال ، وقام بإجراء حوارات مع بعض السائقين ومكافئتهم .

كما أكد بعد النقاشات الودية مع السائقين الملتزمين أن جميع قائدي المركبات بإمكانهم الفوز بسيارات ، لافتاً إلى أن المرور رصدت 10 سيارات لمكافأة الملتزمين وسيتم السحب عليها في آخر حلقة بالحملة .

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