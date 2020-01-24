مسلسل كرتوني يربط الأطفال بالقيم والأخلاق والتراث السعودي

أميرة خالد(صدى):

تعرض شركة «مانجا للإنتاج» السعودية التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية»، مسلسل كرتون «أساطير في قادم الزمان» السعودي، بدءا من عصر غد على قناة أم بي سي 1 أسبوعيا.

ويهدف المسلسل لربط الأطفال بالقيم والأخلاق والعراقة العربية، والتعرف على تقنيات المستقبل، وإجادة اللغة العربية.

ويستهدف المسلسل الجمهور السعودي والعربي، مقدما حكايات تراثية سعودية ومن الجزيرة العربية التي تناقلها الناس منذ القدم.