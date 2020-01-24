أوباما يراقب ترامب في برجه

واشنطن(صدى):

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجدل بصورة عبر حسابه على موقع «انستغرام»، يظهر فيها في إحدى غرف برجه المشهور، بينما كان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما معلقا على زجاج الغرفة أشبه بـ«الرجل العنكبوت» وفي يده منظار يشاهده به.

وجاءت هذه سط بعد مزاعم من الرئيس الأمريكي وأنصاره بأن أوباما تجسس عليه بشكل غير قانوني.

يذكر أن ترامب يستخدم حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لمهاجمة خصومه، وقاد لسنوات حملة زعمت أن أوباما لم يولد في الولايات المتحدة. وتراجع فيما بعد عن هذا الزعم.