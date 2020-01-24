أسعار الذهب تتراجع في المعاملات الفورية 0.2 %

لندن(صدى):

تراجعت أسعار الذهب اليوم في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون للحصول على تفاصيل بشأن مدى خطورة فيروس في الصين بعد أن أحجمت منظمة الصحة العالمية عن إعلان التفشي كحالة طوارئ عالمية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1560.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0559 بتوقيت جرينتش، لكنه يمضي على مسار الارتفاع 0.2 % في الأسبوع.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1560.40 دولار.

وانخفضت أسعار الفضة 0.1 % إلى 17.79 دولار، وتتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أوائل ديسمبر بنسبة 1.1 % .